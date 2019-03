"Carnival Youth" izdod divus jaunus singlus no gaidāmā albuma

Kā stāsta grupas dalībnieks Emīls Kaupers, “Phantom Planet” esot bijusi viena no beidzamajām dziesmām, kas tapusi albuma veidošanas laikā.

“Mums likās, ka pantam piemīt hiphopīga sajūta, un tā teksts organiski sāka veidoties par cilvēka iekšējo pasauli – to, ko mēs pastāvīgi izjūtam, bet ne vienmēr varam kontrolēt, kā arī par šīs pasaules kontrastu ar mūsu “ārējo es”. Dialogs, kas līdzinās Deila Kūpera varonim seriālā “Twin Peaks”. Taču tā nav cīņa, drīzāk abu pasauļu sadzīvošana mūsos,” tā mūziķis.

Savukārt dziesma “Birthday” tapusi Latvijas laukos, vienā no grupas dziesmu rakstīšanas nometnēm. Tā stāsta par bezrūpīgo un pacilāto sajūtu, kas reizēm var būt tikai ilūzija un ko iespējams izjust reizi gadā – savā dzimšanas dienā.

Gaidāmais albums “Good Luck” ierakstīts pagājušajā vasarā “Red Bull Studios” Sanpaulu, Brazīlijā. Albumu producējis grupas draugs un ilggadējs sadarbības partneris ierakstu veidošanā Gatis Zaķis; to miksējis Grammy balvas ieguvējs Nikolas Vernss (Nicolas Verhnes), kurš strādājis ar tādiem māksliniekiem kā “The War on Drugs”, “Animal Collective”, “Deerhunter”, “Dirty Projectors”, “Wild Nothing” un citiem. Skaņas pēcapstrāde tapusi “Streling Sounds” Ņujorkā un to veicis Gregs Kelbi (Greg Calbi), kura darbu sarakstā atrodama sadarbība ar “The National”, “MGMT”, “Interpol” un “Arcade Fire”.