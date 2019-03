Šīs nedēļas sākumā tika ziņots, ka vienā no vadošajām Eiropas Savienības lēmumu pieņemšanas institūcijām – Eiropas Parlamentā - strādā Krievijas prezidenta runasvīra Dimitrija Peskova meita Jeļizaveta Peskova. Kā noskaidrojusi ārvalstu prese, viņa ir praktikante parlamenta deputāta Emerika Šoprāda birojā, kurš jau iepriekš izcēlies ar savu simpatizēšanu Krievijai. Piemēram, viņš iepriekš bijis Francijas labēji radikālās politiķes Marinas Lepēnas padomnieks, kura skaļi aicinājusi sadarboties ar Putinu. Tāpat arī viņš ir bijis viens no novērotājiem starptautiski neatzītajā referendumā par Krimas pievienošanu Krievijas Federācijai, kurš tika organizēts pussalas okupācijas laikā 2014. gadā. Pats Šoprāds gan problēmu tur nesaskata. Viņaprāt, Peskovas jaunkundze draudus nerada, jo viņai nav piekļuves konfidenciāliem datiem. Tāpat viņai ir liegts piedalīties Eiroparlamenta Ārpolitikas komitejas, Drošības un aizsardzības apakškomisijas slēgtajās sēdēs (Šoprāds tur darbojas). Turklāt Eiropas Savienības amatpersonas uzsvērušas, ka EP tikpat kā neesot slepenu vai augstas konfidencialitātes materiālu.

Neskatoties uz to, ka īsti nav skaidrs, vai Jeļizaveta Peskova ir spiedze un nodarbojas ar Eiropas Savienībai jūtīgas informācijas nopludināšanu, riski jebkurā gadījumā pastāv. It īpaši tāpēc, ka ir atlikuši vien aptuveni trīs mēneši līdz Eiropas Parlamenta vēlēšanām un tiek uzskatīts, ka Maskava varētu mēģināt ārēji ietekmēt to norisi. Tramīgumu vieš arī fakts, ka Peskova strādā tieši ar drošības jautājumiem, kuri vienmēr ir ārkārtīgi jūtīgi. Piekļuve tajos ietvertajai informācijai varētu sniegt Maskavai būtiskas iespējas «sāpīgi iesist» Eiropai. Tāpat viņas tēvam jebkurā brīdī pastāv iespēja izdarīt uz meitu spiedienu, lai liktu darīt kādas oficiālajos darba pienākumos neiekļautas lietas (pat ja meitai sākotnēji tāda vēlēšanās nav bijusi). Nav zināms, vai Peskova šādam spiedienam pretotos. Turklāt nevar pilnībā izslēgt scenāriju, kura ietvaros viņai kāds Briselē jūtīgo informāciju varētu pastāstīt. Šajā gadījumā no noplūdes īsti nepasargā arī iepriekš minētie fakti par liegumu piekļūt konkrētiem dokumentiem un sēdēm, kā arī slepenu un augstas konfidencialitātes dokumentu EP neesamība.