"4finance" vadītājs: Ātro kredītu nozarei būs nepieciešama transformācija

Viņš norāda, ka likuma grozījumu dēļ ir jāmaina ne tikai uzņēmuma IT sistēmas, bet arī jāpiestrādā pie pašu produktu pielāgošanas jaunam regulējumam, kas, protams prasa lielas investīcijas.

Vēl būtisks faktors ir klientu vēlmes. Kā saka Endlers, “brīdī, kad samazinājām summas līdz pusei no minimālās algas, pie mums vērsās klienti, kas ir ieraduši un joprojām vēlas saņemt lielākas summas par 215 eiro.

Viņš vērš uzmanību, ka Latvijas bankas piedāvā privātpersonu kreditēšanu, sākot no 500 eiro uz sešiem mēnešiem. Turklāt, lielākā atšķirība starp bankām un nebankām ir tā, ka bankas strādā ar noguldītāju naudu, bet nebanku sektors strādā ar starptautiskajos tirgos aizņemtu naudu, par kuras izmantošanu tiek maksāti procenti.

“Pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem, Latvijā vairāk nekā 250 tūkstoši cilvēku saņem mazāk par 500 eiro mēnesī. Šos cilvēkus bankas nekreditēs. Ja nebankas pēc 1. jūlija pārtrauks izsniegt mazas summas uz maziem termiņiem, tad tas nozīmē, ka 250 tūkstoši cilvēku, kas ir būtiska daļa no ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem, zaudēs iespēju kreditēties.

Daļa neizmantos šādus pakalpojumus, bet liela daļa vērsīsies pie kādām citām fiziskām un juridiskām personām, potenciāli arī pie pelēkā sektora. Varētu parādīties tādi spēlētāji, kas bez licences un bez skaidriem nosacījumiem piedāvās aizdevumus. Valsts šajā gadījumā zaudēs nodokļu politikas jomā. Nebūs zināms, kā notiks visi ar to saistītie procesi.

Endlers pauž, ka “pie jaunās procentu likmes komisijas maksa būs divi eiro, kas nosedz tikai maksātspējas pārbaudes izdevumus. Mums vēl jāuztur IT sistēmas, jāizpilda dažādas prasības, jāmaksā darbiniekiem algas. Vēlāk vairs nebūs no kā maksāt.

“Piemēram, klientam ir 200 eiro, un viņš vēlas nopirkt ledusskapi, aizņemoties no mums 200 eiro. Lai to izdarītu, viņam būs jāaizņemas 500 eiro uz pusgadu, un rezultātā viņš samaksās dārgāk. Tas ir tāds absurds, kas radīsies šajā situācijā no 1. jūlija. Ir panākts tas, ka Latvijā būs lētākie kredīti Eiropā, un, iespējams, arī pasaulē. Nekur pasaulē šāda regulējuma nav.