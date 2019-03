Guna Roze izdod trešo grāmatu, kurā darbība notiek vienā dienā - "Sadursme"

“Šī grāmata ir vērīgs jēdzīgi bezjēdzīgās eksistences īssavienojuma traģikomisks spoguļattēls. Visuma pirmsākums nav tikai kāds pareizs Gars, kas manifestē telpu, laiku, zvaigznes, likumus, tie ir arī putekļi, kustīgi organismi, un daži no tiem ir līdzīgi cilvēkiem, kuru prātos līdzīgi plosās vārdi un jūtas. Mēs visi klupdami krizdami kaut ko gribam. Šīs iegribas ir kā putni prātā; kādam, par laimi, tie ir gājputni, citiem — diemžēl — pastāvīgi sabiedrotie, un ārstēšanās ir piespiedu akts jeb sadursme…

Grāmatas varoņu dzīves ir arī ikkatra lasītāja dzīve. Lasot citus, mēs pārdzīvojam sevi, mācāmies sevi. Virtuāli piedzīvojot viņu jūtas, iepazīstam sevi — no malas, no iekšas, no augšas.