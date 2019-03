JKP sanāksmē kritizē "melu čempionus"

Debatēs kāds no biedriem norādīja uz to, ka jau iepriekš pravietiski paudis, ka "Rīgas satiksme" ir kā melnais caurums, kurā pazūd līdzekļi. Viens no biedriem arī uzsvēra, ka JKP jāturpina būt centriski konservatīviem un supermoderniem, tādā veidā politiskais spēks pastāvēs vairākas desmitgades vai pat ilgāk. JKP lozungs EP vēlēšanām varētu būt, ka partija atbalsta Eiropas Savienības un Latvijas atgriešanos "uz normālības ceļa", pauda politiķis.