Apgrūtināti braukšanas apstākļi ir pa Vidzemes šoseju (A2) no Vangažiem līdz Raunas pagriezienam un no Virešiem līdz Veclaicenei, Valmieras šoseju (A3), Daugavpils šoseju (A6) no Ogres līdz Nīcgalei, Rēzeknes šoseju (A12) no Jēkabpils līdz Varakļāniem un Kokneses šoseju (P80).