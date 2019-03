Igaunijā notiek parlamenta, Lietuvā - pašvaldību vēlēšanas

Galvenā vēlēšanu intriga Viļņā šoreiz faktiski ir gluži tāda pati kā pirms četriem gadiem - par reālākajiem pretendentiem uz iekļūšanu otrajā kārtā arī šoreiz tiek uzskatīti Šimašus un Zuoks, kurš jau bijis Viļņas mērs laikā no 2000. līdz 2007.gadam un no 2011. līdz 2015.gadam. Tiesa, šoreiz viņi abi ir mainītās lomās - 2015.gadā Šimašus vēlētājiem solīja pārmaiņas pēc ilggadējas Zuoka valdīšanas, bet šogad viņš cer noturēt varu, uz kuru atkal pretendē Zuoks, kurš solījis Viļņai dot "otro elpu".

Savukārt Lietuvas Brīvības savienības (liberāļu) līderis Zuoks šoreiz vēlētāju atbalstu cenšas iekarot ar sarakstu "Laimīgā Viļņa", un vērienīgākais no viņa piedāvājumiem ir bezmaksas transports. Kā apgalvo Zuoks, tas cita starpā pamudināšot oficiāli reģistrēties Viļņā daļu no tiem 60 000 faktiskajiem iedzīvotājiem, kas šeit ieradušies no citām Lietuvas pilsētām, un līdz ar to pieaugšot arī galvaspilsētas budžets.