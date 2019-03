Igaunijas parlamenta vēlēšanās līdz plkst.16 vēlētāju aktivitāte sasniegusi 57,2%

Tostarp iepriekšējā balsošanā internetā vai vēlēšanu iecirkņos nobalsojuši 39,3% reģistrēto vēlētāju. Trīs dienu ilgajā iepriekšējā balsošanā, kas noslēdzās trešdienas vakarā, piedalījās 346 395 cilvēki. No viņiem 247 232 vēlētāji nobalsoja internetā, bet 99 163 cilvēki izmantoja tradicionālos papīra biļetenus. Līdz ar to ir pārspēts iepriekšējās vēlēšanās uzstādītais iepriekšējā balsošanā un balsošanā internetā piedalījušos vēlētāju skaita rekords. Pirms četriem gadiem iepriekšējā balsošanā piedalījās 296 109 vēlētāji, un 176 491 no viņiem nobalsoja elektroniski.