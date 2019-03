Riepu kalnu mazināšanai plāno ieviest depozīta sistēmu

Šobrīd riepu importētājiem ir iespēja vai nu maksāt dabas resursu nodokli – 660 eiro par tonnu, vai arī noslēgt līgumu ar kādu no uzņēmumiem, kam izsniegta atļauja savākt ievestās riepas un parūpēties par to pārstrādi. Šādā gadījumā par cenu, ko maksā dabas resursu nodokļa vietā, vienojas ar atkritumu apsaimniekotāju. Tā svārstās ap simt eiro. To sauc par ražotāju atbildības sistēmu.