LRA: VID izraudzījusies informatīvās kampaņas īstenotāju, kam ir nodokļu parādi valstij

"Šajā kontekstā ir būtiski atzīmēt, ka jau 2017. gada 7. novembrī ar LRA valdes sēdes lēmumu toreizējie LRA biedri SIA “Alpha Baltic” un SIA “Creative Media Services” tika izslēgti no biedrības, jo ilgstoši un sistemātiski bija veikuši komercpraksi pretēji nozares profesionālajiem standartiem, gan graujot nozares reputāciju, gan izrādot necieņu pret LRA, tās biedriem un mērķiem. Saskaņā ar Statūtiem abiem biedriem, kurus uz to brīdi LRA pārstāvēja Lauris Špillers, bija iespēja pārsūdzēt lēmumus, tomēr neviens no šiem uzņēmumiem to nedarīja," vēstulē raksta LRA.