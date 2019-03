Bezvienošanās "Brexit" gadījumā kļūs dārgāki pasta sūtījumi starp Latviju un Lielbritāniju

Vienlaikus attiecībā uz paku sūtījumiem līdz 10 kilogramu tarifi no Latvijas uz Apvienoto Karalisti vismaz sākotnēji nemainītos, bet sūtījumiem virs 10 kilogramiem tie samazinātos, jo tiktu piemērota 0% likme pievienotās vērtības nodoklim (PVN) līdzšinējā 21% vietā, nododot sūtījumu nosūtīšanai no Latvijas uz Apvienoto Karalisti.

Patlaban starp ES dalībvalstīm, tostarp Apvienoto Karalisti ir brīva preču aprite, kas tiks pārtraukta "Brexit" gadījumā bez vienošanās. Tas nozīmē, ka preču nosūtīšanai un saņemšanai no Apvienotās Karalistes juridiskajām un fiziskajām personām tiks piemērotas attiecīgas muitas procedūras un nodokļi. Nekomerciāli sūtījumi no Apvienotās Karalistes ar vērtību līdz 45 eiro, kurus privātpersona sūtīs citai privātpersonai, netiks aplikti ar muitas nodokli. No muitas nodokļa un PVN būs atbrīvoti arī nelielas vērtības komerciāli sūtījumi, piemēram, pirkumi Apvienotās Karalistes interneta veikalos, ja to vērtība nepārsniegs 22 eiro, klāstīja "Latvijas pastā".