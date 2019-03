Pieminot Kītu Flintu. Septiņas labākās "The Prodigy" dziesmas

"The Prodigy" FOTO: Mārtinš Otto

«The Prodigy» FOTO: publicitātes

ITAR-TASS: MOSCOW, RUSSIA. MAY 29, 2011. Keith Flint of the Prodigy performs at Maxidrom 2011 international rock music festival, at Tushino Airfield. (Photo ITAR-TASS/ Vladimir Astapkovich) FOTO: Astapkovich Vladimir/ITAR-TASS

Jau ziņots, ka 49 gadu vecumā pirmdienas rītā Kīts atrasts miris savā Eseksas mājvietā. Viņš izdarīja pašnāvību.

"Smack My Bitch Up"

Dziesma klajā laista 1997. gada septembrī kā trešais singls no albuma "The Fat of the Land". Skandalozs bija dziesmas video.

"Poison"

1994. gada singls no albuma "Music for the Jilted Generation" (1994).

"No Good (Start the Dance)" - otrais singls no albuma "Music for the Jilted Generation" (1994).

"Firestarter" - pirmais singls no albuma "The Fat of the Land" un pirmais grupas numur 1 singls Apvienotās Karalistes singlu topā.

Interesanti, ka dziesmā iestrādāts deviņdesmito gadu indīmūzikas grupas «The Breeders» ģitāras fragments no dziesmas "S.O.S." (albums "Last Splash").

"Breathe" - otrais singls no albuma "The Fat of the Land".

"Omen"

2009. gada albuma "Invaders Must Die" spēcīgākais skaņdarbs.

"Out of Space"