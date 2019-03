Vai robotiem kādreiz būs pašapziņa? Zinātnieki pie tā strādā

Ja pieņem, ka vēlamies, lai roboti kādreiz iekļautos sabiedrībā, viena no svarīgākajām lietām būtu radīt mākslīgo intelektu, kas spēj apzināties sevi. Ja šīs mašīnas reiz būs mūsu aprūpētāji vai sabiedrotie, tām ir jāspēj iedomāties sevi mūsu vietā. Tiesa, kamēr zinātnieki vēl ir ļoti tālu no pašapzinīga mākslīgā intelekta radīšanas, tomēr progress pastāv.

Kā rakstīts izdevumā "The Conversation", nepastāv ideāls zinātnisks izskaidrojums, kas tieši ir cilvēka pašapziņa. Vairāki pētījumi neirozinātnē parāda, ka smadzeņu garozas tīkli motorajos un parietālajos reģionos aktivizējas dažādos kontekstos pat tad, kad mēs fiziski nekustamies. Piemēram, izdzirdot vārdus “pacelt” vai “iespert”, aktivizējas smadzeņu motorās zonas. Līdzīga aktivitāte šajos smadzeņu rajonos notiek, kad cilvēks vēro kādu strādājam vai kustamies.

No tā izriet hipotēze, ka mēs saprotam citus tā, it kā mēs paši būtu viņu vietā. Tas ir fenomens, ko ārsti dēvē par “iemiesoto simulāciju”. Tieši šāda spēja mums būtu jāpiešķir mākslīgajam intelektam.

Zinātnieku komanda, kas veica iepriekšminēto pētījumu, izmantoja tā saucamo dziļās mašīnmācīšanās tīklu, lai, balstoties uz dažādām kustībām, robota rokā izveidotu tās pašmodeli. Svarīgi ir tas, ka mākslīgajam intelektam netika dota nekāda informācija par rokas ģeometrisko formu un kustību pamatā esošo fiziku, ko tā iemācījās no kustībām un kļūdām. Līdzīgi kā mazulis, kurš lēnām apjauš pats savas rokas un to spēju potenciālu.

Tomēr uztraukumam par to, ka roboti pārņems pasauli, pagaidām nav pamata, jo, līdzīgi kā sīpolam, cilvēka pašapziņai ir vairāki slāņi. To vidū ir spēja identificēties ar savu ķermeni, apzināties un rīkoties saskaņā ar tā fiziskajām spējām, uztvert pasauli no sava ķermeņa vizuāli telpiskās perspektīvas u.c.