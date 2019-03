Pūļa finansējuma platforma - vieta, kur satiekas investors un uzņēmējs

Finansējuma veids, kas iesaista daudz neatkarīgus investorus, kuri iegulda sev pieejamos līdzekļus projektā ar mērķi gūt kādu materiālu labumu pasaulē ir pazīstams jau sen, bet galvenokārt kā līdzeklis jaunu, drosmīgu uzņēmējdarbības ideju realizācijai. Kā viens no pūļa finansējuma aizsācējiem šādā izpratnē ir 2009. gadā ASV dibinātais Kickstarter, kas kalpo par platformu jaunu produktu radītājiem. Šajā konceptā investori atbalstot biznesa idejas visbiežāk kā atlīdzību saņem radīto produktu, nevis finansiālu peļņu no saviem ieguldījumiem.

Līdz ar dzīves kvalitātes uzlabošanos un neapsīkstošo cilvēku vēlmi gūt papildu ienākumus, pūļa finansējuma koncepts šobrīd ir adaptējies jau vairākās nozarēs un piedāvā plašu saistīto pakalpojumu klāstu. Viens no populārākajiem Eiropā ir savstarpējo aizdevumu platformas - tās iemantojušas atpazīstamību gan aizņēmēju, gan investoru vidū. Visplašāk izplatītās platformas ar lielu lietotāju skaitu piedāvā iesaistīties patēriņa kreditēšanas jomā un pelnīt atdevi no saviem ieguldījumiem, kas investoram neprasa lielu starta kapitālu un neliek gaidīt pārlieku ilgu laiku līdz pirmās peļņas saņemšanai. Tāpat savu vietu tirgū arvien pārliecinošāk iekaro pūļa finansējuma platformas, kas piedāvā ar nekustamo īpašumu nodrošinātus aizdevumus uzņēmējiem! Viena no straujāk augošajām platformām tieši nodrošinātu aizdevumu sektorā ir 2013. gadā Igaunijā dibinātais EstateGuru, kas aktīvi piedāvā aizdevumus pret nekustamo īpašumu ķīlu uzņēmējiem Baltijā, piesaistot finansējumu no tūkstošiem investoru visā pasaulē.