"Jaunvalži" trešā sērija. Saruna ar dejas horeogrāfi un dejotāju Lieni Gravu

Biogrāfija, kas liecina par dinamisku un pastāvīgā jaunradē esošo mākslinieci - tomēr - kā no izpildītājas kļūt par kustību režisori? Kā no dejotāja pārtapt tajā, kurš iemieso savu vīziju citos dejotājos? Ko nozīmē vadīt simtiem dejotāju lieluzdevumos, un kur rast pārliecību spert soli vēl tālāk? Par deju, cilvēku tajā, radošumu un parliecību par to, ka sapņi piepildās - Liene Grava sarunā ar Mārtiņu Dauguli.