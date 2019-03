"TTT Rīga" aizvadīs FIBA Eirolīgas ceturtdaļfināla pirmo maču

Mačs sāksies plkst.16 pēc Latvijas laika, tiešraidē to translējot FIBA oficiālajam "Youtube" kanālam.

Vēl ceturtdaļfinālos Krievijas grands Kurskas "Dinamo" spēkosies ar Polijas vienību Polkovices CCC no Polijas, Ungārijas vienība Šopronas "Uniqa" duelēsies ar "Bourges Basket" no Francijas, bet Turcijas klubs Stambulas "Fenerbahce" mēros spēkus ar Čehijas komandu Prāgas ZVVZ USKA.

"TTT Rīga" Eirolīgā iepriekšējo reizi spēlēja no 2007. līdz 2011.gadam. Nevienā no četrām sezonām Latvijas komandai neizdevās izkļūt no apakšgrupas.