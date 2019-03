Tiešraide: Ušakovs sasaucis preses konferenci par Matīsa atkāpšanos

Matīss par atkāpšanos paziņojis otrdienas rītā, savu lēmumu skaidrojot ar atbalsta trūkumu pārmaiņām uzņēmumā no RS akcionāra puses.

Sākotnēji atbalsts pārmaiņām RS no domes bijis liels, bet līdz ar Ušakova lēmumu kandidēt Eiropas Parlamenta vēlēšanās šis atbalsts faktiski ir zudis, vērtēja Matīss.

Šādos apstākļos viņš nolēmis, ka, visticamāk, šodien paziņos par atkāpšanos no amata - iesniegums jau esot sagatavots un tas vien jāiesniedz Ušakovam. "Neesmu nobijies, bet viens to izsmelt nevar," piebilda Matīss.

Tāpat Matīss nav bijis informēts par RS pagaidu valdes locekļu nomaiņu, par ko informāciju saņēmis tikai divas stundas pirms akcionāru sapulces. Matīss atzina, ka akcionāram ir tiesības nomainīt valdi, turklāt divi no trim ieceltajiem cilvēkiem esot vērtējami kā profesionāļi, bet

"Daudzas lietas nav tikai RS kompetencē, piemēram, maršrutu pārskatīšana ar "Rīgas mikroautobusu satiksmi"," uzsvēra Matīss, "tāpat arī auditoru ziņojumā konstatētie trūkumi - tie būtu jānovērš, bet akcionārs atsūta mums audita ziņojumu atpakaļ un liek pašiem izstrādāt priekšlikumus. Mums nav atbalsta izdevumu samazināšanas jomā, līgumu pārskatīšanas jomā, un uzņēmums pats to atrisināt nevar. Tāpat arī akcionāram jāpieņem lēmums par zaudējumu piedziņu no bijušās valdes un to nevar dot darīt man."