"TTT Rīga" piedzīvo sagrāvi Eirolīgas pirmajā ceturtdaļfināla mačā

Spēles pirmās trīs minūtes rīdzinieces nespēja gūt punktus, bet darbs aizsardzībā neļāva pretiniecēm iemest vairāk par četriem punktiem. Turpinājumā ar Guntas Baško un Kristīnes Vītolas gādību rezultāts tika izlīdzināts, taču pēc tam mājinieces sasparojās un guva deviņus bezatbildes punktus, panākdamas 13:4 savā labā. Ceturtdaļas turpmākajā gaitā uz Ievas Kūlītes metienu UGMK basketbolistes atbildēja ar vēl pieciem punktiem, pirmo ceturksni uzvarot ar 18:6. Pirmajā ceturksnī laukuma saimnieces tikai vienu reizi pārkāpa noteikumus, kamēr viešņas tika pie četrām piezīmēm, trīs no tām nopelnot Ievai Pulverei.

Otrais puslaiks sākās ar rezultatīviem uzbrukumiem uz abiem groziem, taču Jekaterinburgas komandas pārsvars dzēsts netika. Trešajā ceturtdaļā laukuma saimnieces pārsniedza 50 punktu robežu, taču desmitminūtes otrajā pusē zaudēja vienu no līderēm Britniju Graineri, kuri savainojuma dēļ pameta spēli. Ceturksnī abas komandas guva pa 16 punktiem, tādējādi pirms noslēdzošajām desmit minūtēm "TTT Rīga" zaudēja ar 29:55.

Vēl ceturtdaļfinālos Krievijas grands Kurskas "Dinamo" spēkosies ar Polijas vienību Polkovices CCC no Polijas, Ungārijas vienība Šopronas "Uniqa" duelēsies ar "Bourges Basket" no Francijas, bet Turcijas klubs Stambulas "Fenerbahce" mēros spēkus ar Čehijas komandu Prāgas ZVVZ USKA.

"TTT Rīga" Eirolīgā iepriekšējo reizi spēlēja no 2007. līdz 2011.gadam. Nevienā no četrām sezonām Latvijas komandai neizdevās izkļūt no apakšgrupas.