ASV kongresmeņi pieprasa piekļuvi Trampa un Putina sarunu detaļām

Vēl janvārī laikraksts "The Washington Post" vēstīja, ka Tramps vismaz vienu reizi no augstām savas administrācijas amatpersonām noslēpis detaļas par savām sarunām ar Krievijas līderi. 2017.gadā Hamburgā "lielā divdesmitnieka" samitā Tramps vienam no tulkiem atņēmis piezīmes un licis neizpaust dzirdēto citiem administrācijas pārstāvjiem.