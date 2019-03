Jūrmalas Kultūras centrā Kristiānas Dimiteres izstāde

Jūrmalas Kultūras centra 1. stāva foajē izstāde būs skatāma no 8. marta līdz 27. maijam, darba laiks no pirmdienas līdz piektdienai no plkst. 13.00 līdz 18.00, sestdienās slēgts, svētdienās no plkst. 12.00 līdz 17.00.