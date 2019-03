Modes dizainere Stella Makartnija katru savu skati velta kādai ekoloģijas globālai problēmai - šoreiz tie ir Sumatras koki un tās ekosistēma. Protams, visi kolekcijas apģērbi ir šūti no otrreizējas pārstrādes materiāliem. Vecs T-krekls tapis par kleitu, mēteļi šūti no vaska paneļiem utt. Skaties, kas no tā sanācis!