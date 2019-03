Valdis Rūmnieks un nezināmā latviešu literatūras vēsture

Savai autobiogrāfijai Valdis Rūmnieks izvēlējies interesantu pieeju: mazāk akcentējot personisko dzīvesgājumu, abās grāmatās detalizēti portretēt Latvijas kultūras dzīves norises vairāku desmitu gadu ilgā laika posmā. Dzimis literātu ģimenē un jau no bērnības regulāri saskāries ar rakstniecības vidi, autors savā atmiņā spējis saglabāt neskaitāmi daudz intriģējošu faktu un nianšu, kuri abas autobiogrāfijas daļas padara par aizraujošu lasāmvielu, kas mazāk atgādina dokumentālu vēstījumu, vairāk – romānu par rakstnieku dzīvi pēckara un pēcatmodas laiku Latvijā. Ne mirkli nezaudēdams hronoloģisko stāstījuma pavedienu, Valdis Rūmnieks dalās ar neparastiem, kurioziem vai vienkārši mazāk zināmiem atgadījumiem “iz rakstniecības virtuves”, kas, no vienas puses, padara tekstu viegli lasāmu, no otras – paver priekškaru uz ievērojamiem Latvijas kultūras un literatūras vēstures personāžiem kā dzīviem cilvēkiem, kas lasīšanas gaitā kļūst par lasītāja personiskiem paziņām vai pat draugiem.

Grāmatas vāka tekstā autors rotaļīgi apsola izstāstīt gan to, kā Latvijas Rakstnieku savienību apmeklējusi policijas specvienība, gan atgadījumu ar Aleksandra Čaka garu, kas it kā neļāvis Valdim Rūmniekam atvērt portfeli, un vēl virkni intriģējošu notikumu. Tieši šādi – caur stāstiem un pastāstiem, ar labvēlīgu smaidu un šķelmīgu humoru – autoram ir izdevies radīt saistošu skatījumu uz laikmetu, kas līdz šim pārsvarā ticis analizēts no politiskā un sociālā, bet ļoti reti – no cilvēciskā viedokļa. Līdz ar to grāmatas “No Mežaparka līdz Murjāņiem” un “No Raiņa līdz Čakam” būs vērtīga lasāmviela gan tiem, kurus interesē jaunāko laiku rakstniecības un kultūras vēsture Latvijā, gan vecāko klašu skolēniem un humanitāro zinātņu studentiem, kuriem tā ir iespēja iepazīt latviešu rakstniekus ne tikai viņu daiļrades, bet arī personības aspektā.