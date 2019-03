Pie Botāniskā dārza sētas Rīgā plāno izcirst apmēram 100 koku

Koka ciršanu ierosina zemes īpašnieki - fiziskas personas - saistībā ar plānoto daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jaunbūvju celtniecību. Zemesgrāmatas dati liecina, ka viens no tiem zemesgabaliem ārpus Botāniskā dārza teritorijas, ko denacionalizēja, savulaik piederējis arī aktrisei Mirdzai Martinsonei.

Publiskā apspriešana plānota laikā no 5.marta līdz 18.martam, bet aptaujas lapas iespējams līdz 18.martam iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, pirmajā stāvā, apmeklētāju pieņemšanas laikā vai nosūtīt pa pastu vai arī iesniegt jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē, Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā "pasvaldiba.riga.lv". Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

"Mēs, biedrība, vēlamies, lai Kuldīgas ielai tiek piešķirts Valsts nozīmes kultūras pieminekļa statuss. Pašlaik cīnāmies par šī statusa piemērošanu ielas posmam no Slokas ielas līdz Vīlipa ielai, jo saprotam, ka visai ielai - no Zasulauka līdz Daugavgrīvas ielai - šo statusu nevaram izcīnīt. Šajā teritorijā ietilpst zaļā teritorija iekš Slokas ielas, kā arī Hāmaņa muiža un pašvaldības atņemtā dārzu teritorija. Mēs cīnāmies ne tikai par mājām, bet par dabas un kultūras mantojuma ainavu, kurai ir dažādas aizsardzības joslas, tostarp vizuālā. Uzbūvējot attiecīgās daudzdzīvokļu mājas, visa vizuālā josla pazudīs. Cīnāmies, lai koki paliktu," sacīja Ēreinpreisa. Viņa piebilda, ka vienīgais veids ielas pasargāšanai no koku izciršanas un apbūves ir tai piešķirt valsts nozīmes kultūras pieminekļa statusu, ar ko Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde vilcinoties jau divus gadus.