Kamaniņu braucējs Kivlenieks vēl nav izlēmis par turpmāko karjeru

"Izmēģinot tehniku, doma vienmēr ir par nākotni. Tiesa, šobrīd es nekādus lēmumus neesmu pieņēmis un pagaidām to neesmu gatavs darīt. Jāparunājas ar treneriem un federācijas vadību. Jā, it kā palieku LOV A sastāvā, tomēr jābūt vēlmei no visām pusēm, lai es turpinātu braukt," neslēpa Kivlenieks.