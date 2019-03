Madrides "Real" piedzīvo sakāvi pret "Ajax" un noliek čempionu pilnvaras

Mačā ceturtajā minūtē Rafaels Varāns norībināja viesu vārtu pārliktni, bet trīs minūtes vēlāk pēc Dušana Tadiča piespēles Hakīms Zijehs ar sitienu no aptuveni 13 metriem izvirzīja vadībā "Ajax" komandu. Ar to viesiem nebija gana, un 11 minūtes vēlāk, vēlreiz asistējot Tadičam, Davids Nevešs no tuvas distances panāca 2:0.