Ķirsis: Jaunais "Rīgas satiksmes" vadītājs izskatās pēc Ušakova sistēmai izteikti lojāla cilvēka

Ķirsis pauda viedokli, ka no RS pašlaik kļūst redzamas gadiem uzkrātās problēmas, lielākā no kurām esot korupcija. Šīs problēmas rezultējušās arvien lielākās un lielākās pašvaldības dotācijās uzņēmumam.

Opozīcijas deputāts domā, ka pēc Ušakova lēmuma kandidēt Eiropas Parlamenta (EP) vēlēšanās viņa atlaišanai no Rīgas mēra amata vairs nebūtu nekādas jēgas, jo tas nevājinātu pašvaldībā valdošo koalīciju, kas turpina uzturēt sistēmu. Viņš domā, ka Ušakovs nolēmis doties uz EP nevis tāpēc, ka vēlas iegūt imunitāti pret kādu iespējamu kriminālvajāšanu, bet gan vairāk tāpēc, ka jūt, ka viņš zaudēšot nākamajās Rīgas domes vēlēšanās pēc pāris gadiem.

Kā ziņots, pašvaldības uzņēmuma RS pagaidu valdes priekšsēdētājs Matīss 5.martā atstāja šo amatu, jo Rīgas dome viņam nesniedzot atbalstu to kapitālsabiedrības problēmu risināšanā, kas nav paša uzņēmuma pārziņā un kuru novēršana ir iespējama tikai ar pašvaldības lēmumiem. Ušakovs Matīsa vietā RS vadīšanu uzticēja ilggadējam Rīgas domes darbiniekam Saulītim.

"Daudzas lietas nav tikai RS kompetencē, piemēram, maršrutu pārskatīšana ar "Rīgas mikroautobusu satiksmi"," uzsvēra Matīss, "tāpat arī auditoru ziņojumā konstatētie trūkumi - tie būtu jānovērš, bet akcionārs atsūta mums audita ziņojumu atpakaļ un liek pašiem izstrādāt priekšlikumus. Mums nav atbalsta izdevumu samazināšanas jomā, līgumu pārskatīšanas jomā, un uzņēmums pats to atrisināt nevar. Tāpat arī akcionāram jāpieņem lēmums par zaudējumu piedziņu no bijušās valdes un to nevar dot darīt man."