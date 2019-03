Kalnmeiers: Daļai no prokurora amata pretendentiem vispārējo un juridisko zināšanu līmenis vērtējams kritiski

Jau ziņots, ka pagājušā nedēļā vispārējo zināšanu testu nav nokārtojusi lielākā daļa prokurora amata pretendentu. Vispārējo un juridisko pārbaudījuma pirmajai kārtai bija pieteikušies 90 pretendenti, no kuriem 18 neieradās. Līdz ar to testu pildīja 72 jurista kvalifikāciju ieguvušas personas, no kurām to nenokārtoja 50 pretendenti.