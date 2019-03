Pasaulslavenas dāmas, kuras ir precējušās jau veselas trīs reizes

FOTO: Reuters/ScanPix

Pamela Andersone (51). No 1995. līdz 1998. gadam bija precējusies ar mūziķi Tomiju Lī, no 2006. līdz 2007. gadam ar mūziķi Kid Rock. Tam sekoja veselas divas laulības ar pokera spēlētāju Riku Salomonu - no 2007. līdz 2008. gadam un no 2014. līdz 2015. gadam.

FOTO: Reuters/ScanPix

Demija Mūra (56). No 1980. līdz 1985. viņa bija precējusies ar mūziķi Frediju Mūru, no 1987. līdz 2000. gadam ar aktieri Brūsu Vilisu, bet no 2005. līdz 2013. gadam ar aktieri Eštonu Kačeru.

FOTO: Reuters/ScanPix

Džeina Fonda (81). No 1965. līdz 1973. viņa bija precējusies ar scenāristu Rodžeru Vadimu, no 1973. līdz 1990. gadam ar aktīvistu Tomu Heidenu, bet no 1991. līdz 2001. ar mediju magnātu Tedu Tērneru.

FOTO: Reuters/ScanPix

Šenona Dohertija (47). No 1993. līdz 1994. precējusies ar aktieri Ešliju Hamiltonu, no 2002. līdz 2003. ar pokera spēlētāju Riku Salomonu, kopš 2011. gada ar kinoproducentu Kurtu Isvarenko.

FOTO: Reuters/ScanPix

Eva Longorija (43). No 2002. līdz 2004. gadam precējusies ar aktieri Taileru Kristoferu, no 2007. līdz 2011. gadam ar basketbolistu Toniju Pārkeru, kopš 2016. gada ar uzņēmēju Hosē Bastonu.

FOTO: Reuters/ScanPix

Halle Berija (52). No 1993. līdz 1997. gadam precējusies ar beisbola spēlētāju Deividu Džastisu, no 2001. līdz 2005. gadam ar dziedātāju Ēriku Benetu, no 2013. līdz 2016. gadam ar aktieri Oliveru Martinezu.

FOTO: Reuters/ScanPix

Keita Vinsleta (43). No 1998. līdz 2001. precējusies ar kinorežisoru Džimu Treapltonu, no 2003. līdz 2011. ar teātra režisoru Semu Mendesu, kopš 2012. gada ar uzņēmēju Nedu Roknrolu.

FOTO: Reuters/ScanPix

Dženifera Lopesa (49). No 1997. līdz 1998. gadam precējusies ar aktieri Odžani Noa, no 2001. līdz 2003. gadam ar aktieri Krisu Džadu, no 2004. līdz 2014. gadam ar dziedātāju Marku Antoniju.

FOTO: Reuters/ScanPix

Drū Berimora (44). No 1994. līdz 1995. gadam precējusies ar kinoproducentu Džeremiju Tomasu, no 2001. līdz 2002. gadam ar komiķi Tomu Grīnu, bet no 2012. līdz 2016. gadam ar aktieri Vilu Kopelmanu.

FOTO: Reuters/ScanPix