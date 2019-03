Digitālo balss asistentu loma ikdienā tikai pieaugs

Lai gan par moderno digitālo balss asistentu attīstību var sākt runāt no brīža, kad tika radīti pirmie viedtālruņi, šo risinājumu pirmsākumi meklējami krietni senāk – 1961.gadā, kad kompānija “IBM” nāca klajā ar pirmo balss atpazīšanas ierīci “Shoebox”. Tā bija apavu kastes izmēra iekārta, kura varēja veikt gan matemātiskas funkcijas, gan atpazīt 16 vārdus un ciparus no 0 līdz 9.

Šodien tirgū pieejami vairāk nekā 20 digitālie balss asistenti, turklāt to funkcionalitāte gadu gaitā ir ievērojami attīstījusies. Mūsdienās šie asistenti var atrast internetā faktiski jebkādu informāciju, pasūtīt ēdienu, rezervēt galdiņu restorānā, noteikt sastrēgumus uz ceļiem, piemeklēt dzērienu konkrētam ēdienam, izsaukt taksometru, nosūtīt vai atskaņot ziņas, piezvanīt likumsargiem u.tml.

“Pateicoties daudzpusīgajām funkcijām un ērtajai lietošanai, digitālos balss asistentus izmanto dažādu paaudžu cilvēki. Piemēram, “Statista.com” dati liecina, ka 55% īpaši novērtē iespēju lietot viedierīci, neizmantojot rokas, bet ceturtdaļa atzīst, ka lieto šos risinājumus tāpēc, ka tas ir jautri. Tomēr neatkarīgi no iemesliem, kāpēc tiek pieņemts lēmums ieviest šādu digitālu palīgu, ir svarīgi izpētīt piedāvājumu un izvēlēties savām vēlmēm un vajadzībām atbilstošāko risinājumu, lai pēcāk nav jāviļas,” uzskata D.Dembovskis. Tāpēc BITES tehnoloģiju eksperti ir sagatavojuši populārāko digitālo balss asistentu apskatu.

Kas liecina par “Google Assistant” precizitāti? Pirmkārt, šis risinājums spēj precīzi uztvert 4 no 5 uzdotajām balss komandām. Otrkārt, ja vairums digitālo balss asistentu izslēdzas pēc pirmās balss komandas, “Google Assistant” turpina klausīties lietotāja norādījumos līdz pat 8 sekundēm. Tomēr tiem, kam ir svarīga iespēj savienot balss asistentu ar iespējami vairāk viedierīcēm, eksperti iesaka izmantot “Alexa”. Proti, “Google Assistant” var savienoties ar 5000 ierīcēm, “Alexa” to var paveikt ar vairāk nekā 20 000 ierīču.

Neraugoties uz to, ka “Siri” precizitātes ziņā ievērojami atpaliek no citiem līdzīgiem risinājumiem, to izmanto teju puse jeb 46% balss asistentu lietotāju. Iemesli? Pirmkārt, ar šo risinājumu tika aizsākta moderno digitālo balss asistentu attīstība. Otrkārt, “Siri” spēj atpazīt balss komandas vairāk nekā 20 pasaules valodās. Treškārt, šis risinājums ir izstrādāts īpaši “iPhone” viedtālruņu lietotājiem, bet “Apple” ierīču fani, kā liecina pieredze, ir ļoti azartiski šā ražotāja tehnoloģiju izmantotāji.