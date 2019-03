Rīgas "Dinamo" vadība: komandas sniegums ir veicinājis līdzjutēju pieaugumu

Šā gada 5. martā notika AS "Dinamo Rīga" padomes un valdes paplašinātā sēde. Padome izvērtēja Rīgas "Dinamo" aizvadīto Kontinentālās hokeja līgas (KHL) 11. sezonu, kas bija saspringta no organizatoriskā un aizraujoša no sportiskā viedokļa, vēsta klubs.