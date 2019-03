“Neputns” izdevis Aivara Madra dzejoļu krājumu “Zonas”

Krājuma redaktors dzejnieks Kārlis Vērdiņš šo debiju komentē: “Aivara Madra krājums piedāvā plašu tēmu un formu amplitūdu: no nostalģiskām bērnības atmiņām par Liepāju un Latvijas vēstures motīviem līdz intīmai mīlestības dzejai un audiovizuālu darbu tulkojumiem dzejas valodā. Autora straujie pārlēcieni no dokumentalitātes uz izdomu un no prozaiskuma uz poēziju padara viņa krājumu par aizraujošu lasāmvielu, kas prasa aktīvu līdzdarbību arī no lasītāja.”