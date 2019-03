GZA sniedza, iespējams, visas Eiropas turnejas intīmāko koncertu "One One Riga"

5. martā klubā "One one" (Šarlotes iela 18a, Rīga) ar Eiropas turnejas "Liquid Swords 2019" koncertu uzstājās reperis GZA, īstajā vārdā Garijs Graiss (Gary Grice ) – visvecākais no "Wu-Tang Clan" dibinātājiem. Aplūko foto no koncerta!