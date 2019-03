Pret VID sūtītajām vēstulēm jāattiecas nopietni

Pēc pēdējiem datiem, personas, kas saņems atpakaļ pārmaksātos nodokļus, ir 93%. Attiecīgi – 7% cilvēku ir jāatmaksā nodokļu parāds. Jā, cilvēki to dara, viņi izmanto savas tiesības. Varbūt tāpēc, ka tagad atgūt nodokļus potenciāli ir vieglāk. Vēl tas, ka ir paplašināts klāsts, no kā atgūt pārmaksātos nodokļus, piemēram, par interešu izglītību.

Kopumā domāju, ka tas ir saistīts ar to, ka labumi ir vairāk un arī iesniegt deklarāciju ir vieglāk. Protams, ka cilvēku interese par to, vai viņš ir palicis parādā vai nav – arī dara savu. Tas ir kaut kas jauns, un par jauno ir interese. Mēs esam priecīgi par katru, kas ar mums stājas attiecībās, mēs tā varam ikvienu valsts iedzīvotāju sasniegt.

Katram no mums ideālā variantā būtu katra gada sākumā jāmēģina saprast, kā mēs šo gadu nodzīvosim, plānojot savas finanses. No vienas puses – vai mēs visi būsim tik finansiāli pratīgi, lai to panāktu? Lai to darītu, jābūt labai finanšu pratībai. Es zinu cilvēkus, kas tā dara. Viņi tiešām skrupulozi, sarēķina savas finanses.

Vai katrs no mums to varēs, neesmu droša. No otras puses, ja mums ir redzējums, var sazināties ar nodokļu konsultantu. Vēlams gan to darīt janvārī, kamēr vēl nav tik liels interesentu pieplūdums. Ikviens var saņemt konsultāciju, taču ir jābūt izpratnei par to, ko vēlas darīt. Protams, es varu teikt, ka līdz gada beigām strādāšu šajā darba vietā, bet kas to lai zina? Varbūt man mainīsies darbs.