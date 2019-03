Sērijā "Latvijas mākslas klasika" grāmata par tēlnieku Kārli Jansonu

Kārlis Jansons dzimis zemkopju ģimenē, līdz Pirmajam pasaules karam mācījies Cēsu pilsētas zēnu elementārskolā. No 1915. gada turpinājis mācības Kazaņas komercskolā, 1917. gadā beidzis Pleskavas komercskolu, no 1917. līdz 1919. gadam studējis Rīgas Politehniskā institūta Arhitektūras nodaļā, no 1919. līdz 1925. gadam – jaundibinātās Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) Tēlniecības nodaļā pie Konstantīna Rončevska. Viņa diplomdarbs – neobarokālā skulpturālā grupa “Cīņa ar Kentauru” 20. gs. 80. gados atlieta bronzā un uzdāvināta Cēsīm. 20. gs. 20.–30. gados studiju nolūkā apmeklējis Itāliju, Vāciju un Franciju, 1934. un 1938.–1939. gadā papildinājies bronzas liešanas tehnikā un granīta apstrādē Somijā. Pirmo plašāko ievērību guvis 1929. gadā ar pieminekli Augustam Deglavam Rīgas Meža kapos. No 1937. īdz 1972. gadam strādājis LMA, bijis Tēlniecības meistardarbnīcas vadītāja Kārļa Zāles palīgs, vēlāk – pedagogs, no 1966. gada – profesors. No 1928. gada darbojies Latvju mākslinieku biedrībā, no 1945. gada bijis Latvijas PSR Mākslinieku savienības biedrs.