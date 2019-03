Viņķele: uz iespēju strauji piesaistīt jaunus mediķus jāraugās objektīvi

Veselības ministre aicināja slimnīcu vadītājus uz iespēju strauji piesaistīt lielu skaitu jaunu mediķu raudzīties objektīvi. "Neko nelīdz sūdzēties par lietām, kuras nevar nekavējoties atrisināt. Tāpēc agri vai vēlu nāksies pārskatīt to pakalpojumu apjomu, ko ir iespējams nodrošināt ar esošajiem resursiem. Vienlaikus aicinu raudzīties uz tām iespējām, ko sniedz savstarpēja sadarbība starp slimnīcām, telemedicīnas iespējas un attālinātu konsultāciju iespējas," pauda ministre.

Viens no Latvijas Slimnīcu biedrības priekšlikumiem bijis rezidentūras plānošanā augstāku prioritāti piešķirt ārstu specializācijām, kas sniedz neatliekamo medicīnisko palīdzību, piemēram, ķirurgs, anesteziologs, reanimatologs, internists un citām. Viņķele atzina, ka šis ir atbalstāms ierosinājums un šajā jautājumā būtu jāstrādā kopīgi ar universitātēm un Latvijas Ārstu biedrību.

Kā pozitīvs piemērs ticis minēts ministrijas sagatavotais konceptuālais ziņojums "Par māsas profesijas turpmāko attīstību", kas vērsts uz māsas kompetences pilnveidošanu, nesadrumstalojot to pa vairākām pamatspecialitātēm, bet izveidojot pamatspecialitāti - vispārējās aprūpes māsa. Tāpat ziņojumā rosināts atteikties no sertifikācijas procesa, kam ir atbalsts arī no Latvijas Māsu asociācijas puses.