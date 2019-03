Elegantais Vecrīgas nams, kas vasarās allaž ir patvēries aiz koku lapu mudžekļiem, Rīgas pils mūriem un Anglikāņu baznīcas, savulaik ir bijis lepns daudzdzīvokļu nams. Tomēr, neraugoties uz ēkas cēlo izcelsmi, atrašanās vietu un grandiozajiem nākotnes plāniem, tā vēl aizvien ir tukšs grausts, kas tūristus pārsteidz ar visai bēdīgu skatu. Lai izpētītu, kas kādreiz ir bijušas skaistās ēkas un kas ar to graustiem notiks nākotnē, TVNET turpina rakstu sēriju “Grausta stāsts”.

Nelielais mūra namiņš Anglikāņu ielā 5 ir viens no tiem graustiem, kas atrodas cēlā un vēsturiski nozīmīgā Vecrīgas vietā, tomēr tik ļoti saplūst ar bruģēto ielu, ka šis nams šķietami kliedz klusāk. Kaut arī šī māja prot slēpties un saplūst ar Vecrīgas ielu, tā ir viena no valsts nozīmes arhitektūras pieminekļiem – pamestajiem graustiem. Anglikāņu ielas namu veido vairāku ēku komplekss – maza bibliotēka un darbnīcas ar šarmantu verandu, ko ēkai 1913. gadā klāt piebūvējis arhitekts Vilhelms Bokslavs. Savulaik šis nams ir piederējis kādam augsti godājamam juristam un rātskungam Karlam Gothardam fon Fēgezakam, savukārt ēku ir projektējis izcilais vācbaltiešu arhitekts Kristofs Hāberlands, viens no Latvijas kultūras kanonā iekļautajiem arhitektiem.