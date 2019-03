Bertāna rezultativitāte palīdz "Spurs" komandai turpināt uzvaru sēriju

Bertāns šajā mačā nospēlēja 22 minūtes un 46 sekundes, kuru laikā iemeta četrus no desmit tālmetieniem, bet garām grozam raidīja savu vienīgo divpunktu metienu.

Bertāns trīs no četriem tālmetieniem iemeta otrajā ceturtdaļā, kad 100 sekunžu laikā no 39:36 panāca 50:41. Tas gan neglāba "Spurs" no zaudēta puslaika ar 53:56, cīņai par vadību turpinoties arī trešajā ceturtdaļā.