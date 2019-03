Īrijas ministre: "Brexit" ir jēga pagarināt, ja risina problēmas, nevis ievelk neskaidrības

ai gan vārdos nenosauktas Eiropas Savienības (ES) augstas amatpersonas it kā minējušas, ka "Brexit" varētu tikt pagarināts līdz pat 2021.gadam, ministre sliecas domāt, ka ticamāka ir iespēja par īsāku pagarinājuma termiņu. Ja pagarināšana nozīmētu nodrošināt vienošanos un ir pārliecība, ka tas sniegs labumu, novēršot bezvienošanās scenāriju, tad Īrija to atbalstītu, teica Makentija.

"Kompromisi bijuši no abām pusēm, tādēļ beidzot ratificējot šo vienošanos būtu iespēja pāriet pie sarunām par nākotnes attiecībām, proti, to, kā uzturēt pēc iespējas ciešākas attiecības ar Lielbritāniju, kā risināt robežas jautājumu un, kas būtiski, kā sniegt garantijas biznesa videi. Līdz ko būtu vienošanās, būtu arī pārejas periods un tad cilvēki zinātu, ka viņiem ir laiks, lai pielāgotos," teica Īrijas valsts ministre.

Viņa skaidroja, ka arī Īrijā bija plašas diskusijas ar dažādu jomu pārstāvjiem, tajā skaitā no izglītības, vides un lauksaimniecības sektoriem, lai šīs personas saprastu, kā norit "Brexit" sarunas un lai viņi nodotu vēstījumu valsts iestādēm par cilvēku bažām šajos sektoros. "Ir sektori, kas jau tagad ir izjutuši negatīvu ietekmi no "Brexit", piemēram, lauksaimniecība, kas vairāk nekā citi sektori ir atkarīga no Lielbritānijas," sacīja Makentija.