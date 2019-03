Mājai jābūt laimes vietai! Piecas neatņemamas lietas Lauras Grēviņas mājoklī

Ja ir viena lieta, ko es atveru katru dienu, tā ir kāda no pavārgrāmatām, no kurām iedvesmojos ēst gatavošanai ģimenei. Tā kā arī mans darbs daļēji ir saistīts ar ēst gatavošanu un recepšu izstrādi, šādas grāmatas viennozīmīgi ir svarīga manas dzīves daļa. Tāpat arī bērnu diena nav iedomājama bez grāmatām. Grāmatas tiek šķirstītas gan no rītiem, gan, protams, vakaros pirms miega. Grāmatas mums ir ļoti daudz. Daļa no tām stāv augstākā plauktā, bet zemāk pieejama tādas, kuras bērni var ņemt un lasīt paši – tās regulāri tiek mainītas.

Es no mājām strādāju, tādēļ, protams, man jo īpaši svarīga ir vide man apkārt – tai jāspēj iedvesmot, bet nenogurdināt mani. Protams, arī bērni mājās pavada lielāko daļu sava laika. Lai gan vīram ir ļoti saspringts darba ritms, arī viņš katru brīvo brīdi labprāt pavada mājās. Ļoti labi apzinos, cik liela ietekme ir lietām, kas ir mums apkārt, kā arī materiāliem un videi, kurā ikdienā uzturamies. Ir vērts aizdomāties, kas ir tās lietas, ko ik dienas aiztiekam, un ko mēs no apkārtējās vides uzņemam sevī –galu galā, ko elpojam gan no tīrīšanas līdzekļiem ko lietojam, gan no materiāliem, no kā veidota māja.