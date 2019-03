Sabiedrībā pazīstami cilvēki publisko savas nedēļas nogales fotogrāfijas

Īsts, tradicionāls Libānas ēdiens svētdienā. Foul mudames ar svaigiem dārzeņiem un bagātīgu olīveļļu - ļoti veselīgs un vitamīnu pilns! A traditional Lebanese dish for Sunday. Foul mudames with fresh vegetables and olive oil - very health and rich in vitamines!

A post shared by Hosam Abu Meri (@hosamabumeri) on Mar 10, 2019 at 9:22am PDT