Džeimss: Džordana apsteigšana ir viens no maniem lielākajiem sasniegumiem

"Esmu sasniedzis daudz savā karjerā, un šis noteikti ir viens no lielākajiem sasniegumiem, ko esmu paveicis. Izcīnīt čempiontitulu, vienkāršam puisim no Akronas, man vajadzēja iedvesmu, pozitīvo ietekmi, un to man sniedza Džordans. Es vēroju viņu no attāluma, vēlējos būt kā viņš. Mest metienus atlēcienā kā Džordans. Izkārt mēli, ejot uz "danku", kā to darīja viņš, valkāt tos pašus apavus, un pat, lai bērni manī saredz to pašu, ko Džordanā."