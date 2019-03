Iekārojami pasaulslaveni vīrieši, kuri precējušies jau trīs reizes

FOTO: Reuters/ScanPix

Aktieris Toms Krūzs (56). No 1987. līdz 1990. gadam precējies ar aktrisi Mimi Rodžersu, no 1990. līdz 2001. ar aktrisi Nikolu Kidmenu, bet no 2006. līdz 2012. gadam ar aktrisi Keitiju Holmsu.

FOTO: Reuters/ScanPix

Mūziķis Pols Makartnijs (76). No 1969. līdz 1998. precējies ar mūziķi Lindu Makartniju, no 2002. līdz 2008. gadam ar mediju personību Heteri Milsu, bet kopš 2011. gada ar uzņēmēju Nensiju Ševelu.

FOTO: Reuters/ScanPix

Aktieris Harisons Fords (76). No 1964. līdz 1979. gadam precējies ar pavāri Mēriju Markuardu, no 1983. līdz 2004. ar scenāristi Melisu Metisoni, bet kopš 2010. gada ar aktrisi Kalistu Flokhārtu.

FOTO: Reuters/ScanPix

Aktieris Nikolass Keidžs (55). No 1995. līdz 2001. precējies ar aktrisi Patrīciju Ārketi, no 2002. līdz 2004. ar dziedātāju Lizu Mariju Presliju, bet no 2004. līdz 2016. gadam ar aktrisi Alisi Kimu.

FOTO: Reuters/ScanPix