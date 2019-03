Alūksnes novada mērs: Šuplinskas pārmetumi ir nevietā

Sporta zāle ir būvēta par valsts investīciju projektu finansējumu, Liepnas pagasta pašvaldības līdzfinansējumu un dotāciju, ko pirms pašvaldību reformas no valsts budžeta saņēma katra pašvaldība, klāstīja Dukulis, piebilstot, ka Šuplinskas pārmetumi novada pašvaldībai par pirms novada izveidošanas uzbūvēto Liepnas sporta zāli un it kā nepareizu plānošanu ir nevietā.

"Liepnas pagasts atrodas 30 kilometru attālumā no Alūksnes. No novada centra tas ir sasniedzams pa zemes ceļu. Līdz ar to ir pilnīgi skaidrs, ka šo zāli regulārām ikdienas sporta nodarbībām, kādas ir jānodrošina Alūksnes Bērnu un jaunatnes sporta skolai, kurā mācās skolēni no visa Alūksnes novada, nav iespējams izmantot," apgalvoja novada domes priekšsēdētājs.