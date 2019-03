ST: Norma par augstskolu darbinieku algu publicēšanu internetā neatbilst Satversmei

ST sākotnēji izvērtēja to, vai apstrīdētajās normās iekļautais pamattiesību ierobežojums ir noteikts ar likumu. ST norādīja, ka Saeima, īstenojot likumdošanas tiesības, bauda rīcības brīvību tiktāl, ciktāl netiek pārkāpti vispārējie tiesību principi un citas Satversmes normas. Viens no vispārējiem tiesību principiem, kas atvasināts no demokrātiskas tiesiskas valsts pamatnormas, ir tiesiskas valsts princips. No tā izriet noteiktas prasības arī attiecībā uz likumdošanas procesu.