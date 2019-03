Līdz 2025.gadam divas trešdaļas pirkumu tiks veikti internetā

Latvijas IT uzņēmuma “Draugiem Group” drukas ārpakalpojumu meitasuzņēmums “Printful” ir viens no Latvijas lielākajiem veiksmes stāstiem ASV tirgus iekarošanā. Uzņēmuma vadītājs Dāvis Siksnāns Tallinā notiekošajā forumā norādīja, ka, viņaprāt, par uzņēmējdarbības sākšanu ASV vērts domāt tiem uzņēmumiem, kuru bizness ir stabils un veiksmīgs jau vairākus gadus, un ASV tirgus ir viens no uzņēmējdarbības paplašināšanas veidiem.

Preču piegādes termiņi ir aktuāls jautājums arī pircējiem Eiropā, un arvien biežāk pircēji izvēlas preci saņemt no piegādātāja Eiropā, nevis pirkt lētāk kādā no Āzijas valstīm, no kurām piegāde var ilgt mēnesi un pat ilgāk. Neskatoties uz to, bezmaksas piegādes un lētuma dēļ tiešsaistes tirdzniecībā vadošās valsts gods joprojām pieder Ķīnai.