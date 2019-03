Cilvēku privāto datu ievākšana Ķīnā – atslēga uz ātrāku IT attīstību

Ķīnas valdības veiktā informācijas ievākšana par iedzīvotāju personiskajām aktivitātēm un to paradumiem valstij palīdzēs paātrināt informācijas tehnoloģiju attīstību. Turklāt tas notiks ievērojami ātrāk, nekā demokrātiskās valstīs, kurās šāda privātpersonu novērošana tiek liegta. Tiesa, atsevišķas valstis (piemēram, ASV) dara to pašu, taču daudz neredzamākā veidā, intervijā portālam TVNET norāda Ķīnas kurpju ražotāja GTS+ ģenerālmenedžeris Doktors Luhs. Viņš būs viens no runātājiem konferencē eCOM360, kura norisināsies 15. martā.