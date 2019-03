Konkursa "Gada būvinženieris Latvijā 2018" galveno balvu saņem "RERE Grupa" projektu direktors Koks

Nominācijā "Gada inženieris projektētājs 2018" uzvarēja Maija Ozoliņa no "Firma L4", 2.vietā - Nauris Inovskis no SIA "K Forma", bet 3.vietā - Sergejs Stešins no SIA "Konstruktoriks".

Savukārt nominācijā "Gada projektu vadītājs 2018" uzvarēja Andris Miezis no AS "A.C.B, 2.vietā Mārtiņš Klaužs no SIA "Zemgales tehnoloģiskais centrs", bet 3.vietā - Kaspars Maračkovskis no VAS "Valsts nekustamie īpašumi".