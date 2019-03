Sievietei nav vietas pie kravas auto stūres? Tas ir mīts, ko viegli gāzt

Pēc CSDD rīcībā esošajiem datiem līdz šī gada 1. februārim Latvijā ir 859 041 aktīva autovadītāja apliecība, no kurām 360 030 jeb 42,5% ir izdotas sievietēm. Pie kravas automašīnas stūres Latvijā ir ļauts sēsties 4597 sievietēm, kas ir 5,6% no kopējā C kategorijas vadītāju skaita, un ar katru gadu palielinās to sieviešu skaits, kuras vēlas iegūt šīs kategorijas autovadītāja apliecību. Kopš 2000. gada ir dubultojies to sieviešu skaits, kuras ieguvušas autovadītāja apliecību, un aizvadītajos gados ir novērojama tendence, ka sievietes biežāk nekā vīrieši iegūst tiesības vadīt automašīnu – 2018. gadā tās bija 9138 sievietes un 7654 vīrieši. Ņemot vērā, ka sieviešu-autovadītāju skaits uz ceļiem palielinās, pastāv maldīgs uzskats, ka tas samazina drošību uz ceļiem; to apliecina pērn Lielbritānijā veiktais pētījums.