Indija aptur plastmasas atkritumu straumes no bagātajām rietumvalstīm

Indijas lēmums pārtraukt plastmasas atkritumu importu galvenokārt skaidrojams ar centieniem samazināt atšķirību starp atkritumu radīšanas un to pārstrādāšanas jaudām.

Aizliegums attiecībā uz plastmasas atkritumu importu Indijā bija spēkā arī iepriekš, tomēr atsevišķās valsts daļās esošās īpašās ekonomiskās zonas varēja saņemt atļaujas importēt plastmasas atkritumus no citām valstīm, savukārt cita shēma ļāva uzņēmumiem pretendēt uz atkritumu importu kā resursu ieguvi.

Viena no lielākajām šo shēmu izmantotājām un plastmasas atkritumu eksportētājām uz Indiju bija Lielbritānija.

Līdz Ķīnas aizliegumam importēt plastmasas atkritumus, kas stājās spēkā 2018.gadā, Lielbritānija bija viena no lielākajām plastmasas atkritumu eksportētājām uz Ķīnu.

Tiek uzskatīts, ka lielākā daļa no plastmasas atkritumiem, kas šobrīd atrodas plastmasas okeānos, ir nākusi no attīstības valstīm, kurās atkritumu apsaimniekošanas sistēmas efektivitātes ziņā krietni atpaliek no attīstītajām valstīm.