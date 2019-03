“Transleiteris” ar Zeltiņu, Leperu un Rasimu 8. martā kausē dāmu sirdis ar seksīgu mūzikas video

Šis gads abiem “Transleitera” pārstāvjiem – Edžum Ķaukulim un Laurim Mihailovam – ir īpašs, jo ne tikai ir apvienojusies viņu mīļākā grupa “Backstreet Boys”, bet arī ikoniskajam singlam “I Want It That Way” aprit 20 gadi. Vienīgā loģiskā rīcība šādā gadā ir ieskaņot “Aizmugures ielas zēnu” dziesmas latvisko versiju “Es gribu to šādi te”. Kamēr Ķaukulis ir uzņēmies noslēpumainās akmens sejas Kevina lomu, bet Mihailovs tēlo slikto zēnu A.J., bariņā ir aicināts arī smukulītis-cukurdupsītis Niks jeb Rihards Lepers, meksikāņu melnā pērle Hovijs jeb Kristaps Rasims, kā arī nerātni draiskais Braiens, proti, Renārs Zeltiņš.